"Не думаю, что Луческу уедет из Киева. Он там очень хорошо работает, и он только в начале пути. В клубе есть определенный проект, который, как я думаю, обсуждался с Мирчей.

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Сборная Румынии? Мирча Луческу любит каждый день приходить на стадион, а не сидеть в офисе. У нас достаточно тренеров, которые могут взять на себя сборную", – цитирует Редника fanatik.ro.

По информации румынских СМИ, накануне в Бухаресте Мирча Луческу посетил матч чемпионата Румынии Динамо – Фарул (0:2).

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