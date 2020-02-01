Бывший ассистент Клоппа Бувач трудоустроился в России

Бывший член тренерского штаба Юргена Клоппа, Желько Бувач, стал спортивным директором московского Динамо.

Контракт с 58-летним специалистом рассчитан на 2,5 года, информирует официальный сайт Динамо. Он призван в московский клуб, чтобы сформировать состав, который будет бороться за самые высокие места в РПЛ.

"Работай на нас или убирайся вон": британский функционер уничтожил Клоппа и Ливерпуль за неуважение к Кубку Англии

Отметим, что Бувач в течение 17 лет работал ассистентом Юргена Клоппа в Майнце, дортмундской Боруссии и Ливерпуле. Он покинул тренерский штаб немецкого специалиста в апреле 2018 года. Сразу после прекращения сотрудничества с "красными" Бувача сватали в лондонский Арсенал и турецкий Фенербахче на должность главного тренера.

Юрген Клопп втратив "мозок" та співавтора успіху. Неймовірна історія дружби німця з асистентом Желько Бувачем