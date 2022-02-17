Зимние сборы, спарринги клубов УПЛ

Колос – Самгурали – 0:0

Колос – Левадия – 3:1

Голы: Мякушко, 29, 88, Ильин, 56 – Агуири, 33

Черноморец – Дордой – 3:1

Голы: Морозюк, 12, Мартынович, 25, Путря, 56 (пен.) – Борубаев, 48

Минай – Брабрандт – 0:0

Александрия – Аксу – 2:2

Голы: Демченко, 39, 42 – Марусич, 23, Тунгышбаев, 63

Колос проводил сразу два спарринга за один день. Встреча с грузинским Самгурали завершилась нулями, а вот матч против эстонской Левадии был гораздо более интересным. Героем Колоса стал экс-динамовец Мякушко, оформивший дубль.

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Напомнил о себе еще один бывший представитель киевского гранда. Николай Морозюк снова забил за Черноморец, подталкивая одесситов к скорейшему подписанию контракта. В целом у подопечных Григорчука не было никаких проблем с киргизским Дордоем.

Минай и Александрия свели свои спарринги к ничьим, но совершенно разным. Закарпатцы на пару с датским Брабрандтом не смогли забить хотя бы один мяч, а команда Гуры устроила перестрелку из Аксу. Напомним, зимой этот казахский коллектив возглавил Руслан Костышин. Семейной дуэли не получилось, поскольку сын Денис остался вне состава Александрии. За клуб УПЛ "отдувался" хавбек Александр Демченко – 3-минутный дубль в ответ на голы Марусича и Тунгышбаева.

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