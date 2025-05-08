После поражения Барселоны от Интера в Лиге чемпионов, Гути не заставил себя ждать с реакцией на комментарии журналистов и фанатов, которые видели в поражении заговор против каталонцев. В частности, журналист Жота Жорди в эфире передачи El Chiringuito очень критиковал арбитраж и называл поражение следствием всемирного заговора против Барселоны.

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Гути ответил жестко: "Проглотите это, все в порядке, это просто еще один год. Сегодня ты бросил монету, она выпала "решкой". Вместо того, чтобы забить еще один гол, забили вам". Отвечая на обвинения в сторону арбитров и президента ФИФА, Гути саркастически отметил: "Заговор всех против Барселоны, да? Но Барса пропустила семь голов. Вот это и есть реальность", – приводит слова испанца madrid-barcelona.com.

Экс-звезда Реала также раскритиковал игру Барселоны в первом тайме, отметив, что команда выглядела очень неровно и Интер полностью переиграл каталонцев. "Не только из-за двух голов, но и потому, что Барса ничего не создавала, разве что передавала мяч Ямалю", – сказал Гути, но признал, что во втором тайме Барса показала хороший футбол. Но ошибка Араухо в конце игры оказалась решающей, что в итоге привело к поражению. Гути похвалил тренера, который смог вывести команду на такой уровень с большим количеством игроков из академии, но отметил, что трудно создать команду для финала Лиги чемпионов, если в команде такие проблемы с защитой.

"Ситуация Барселоны неизменна весь год: это команда, которая много пропускает. Когда ты пропускаешь четыре гола на выезде, очень сложно попасть в финал. Это всегда было как бросок монеты, и почти всегда выпадал "орел", за исключением этого раза. Барса забила шесть голов, но не смогла пройти в финал Лиги чемпионов? Барселона играла с огнем весь год, почти все шло хорошо, а вот теперь случилось так, что все пошло не так", – подытожил Гути.

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