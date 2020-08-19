Бывшая звезда Барселоны станет помощником Кумана

Легендарный Хенрик Ларссон станет тренером нападающих в штабе нидерландца, информирует AS.

Куман возглавит Барселону, – Бартомеу

Швед провел звездную карьеру игрока, в которой нашлось место и двум сезонам за Барселону (2004-2006), однако с работой тренера все не так гладко. Последним клубом Ларссона был Хельсингборг, откуда он подал в отставку из-за провальных результатов и давления болельщиков. Еще одним помощником Кумана станет экс-тренер Хоффенхайма Альфред Схрьодер.

Источник добавляет, что Барселона должна официально подтвердить приход нидерландского специалиста и его ассистентов на этой неделе.

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