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Бывшая звезда Барселоны станет помощником Кумана

10:24 - Читати українською
Бывшая звезда Барселоны станет помощником Кумана
Ларссон, Это'о и Роналдиньо / Фото из открытых источников

Рональд Куман начал поиск специалистов, которые будут помогать ему в Барселоне.

Легендарный Хенрик Ларссон станет тренером нападающих в штабе нидерландца, информирует AS.

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Швед провел звездную карьеру игрока, в которой нашлось место и двум сезонам за Барселону (2004-2006), однако с работой тренера все не так гладко. Последним клубом Ларссона был Хельсингборг, откуда он подал в отставку из-за провальных результатов и давления болельщиков. Еще одним помощником Кумана станет экс-тренер Хоффенхайма Альфред Схрьодер.

Источник добавляет, что Барселона должна официально подтвердить приход нидерландского специалиста и его ассистентов на этой неделе.

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Теги
Испания Рональд Рональд Куман Хенрик Хенрик Ларссон Альфред Альфред Схрьодер Барселона Барселона
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