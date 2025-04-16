Бывшая жена экс-капитана сборной Украины дала громкое интервью для издания Blik.

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Надежду Навроцкую спросили об истории, которую ранее рассказывал Артем Милевский. Там речь шла о том, что Рибери на Евро-2012 через Тимощука заказывал проституток для себя и других игроков сборной Франции.

"Что-то такое было. Помню, что Толик рассказывал, как ему кто-то звонил, и он через кого-то заказывал кому-то девушек. Но я тогда не знала, что это был Рибери. В подробности не влезала.

Тимощук – любитель показать, что является лучшим за всех. Типа "я не такой, как Милевский: не пью, не гуляю и люблю свою жену". На людях Тимощук должен был быть лучше Милевского. Но он делал такие вещи хитро, как я потом узнала. На заездах он селил проститутку не возле своего номера, а рядом с условным Милевским или другим партнером по команде. Потом Тимощук ночью тихонько к ней проскальзывал. Зато публично незапятнанный, весь чистенький", – заявила Навроцкая.

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