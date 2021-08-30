Тираспольцы на своем официальном сайте объявили о переходе 24-летнего узбека.

Вернидуб потерял главного бомбардира перед битвой в Лиге чемпионов с Интером, Реалом и Шахтером

Последним клубом Яхшибоева была Легия, в составе которой он провел всего полгода. Нападающий сыграл один матч, но без результативных действий. В свое время игроком сборной Узбекистана интересовалось киевское Динамо.

Добавим, что соперниками Шерифа в группе ЛЧ стали Шахтер, Интер и Реал. Первый тур – домашняя встреча подопечных Вернидуба с "горняками" (15 сентября).

Шахтер в меньшинстве расписал сенсационную ничью с Минаем – Динамо оторвалось на три очка