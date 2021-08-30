Бывшая цель Динамо усилил Шериф перед стартом в групповом этапе Лиги чемпионов
22:34 - Читати українською
Нападающий Джасурбек Яхшибоев присоединился к составу Шерифа.
Тираспольцы на своем официальном сайте объявили о переходе 24-летнего узбека.
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Последним клубом Яхшибоева была Легия, в составе которой он провел всего полгода. Нападающий сыграл один матч, но без результативных действий. В свое время игроком сборной Узбекистана интересовалось киевское Динамо.
Добавим, что соперниками Шерифа в группе ЛЧ стали Шахтер, Интер и Реал. Первый тур – домашняя встреча подопечных Вернидуба с "горняками" (15 сентября).
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