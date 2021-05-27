Аталанта вышла на финишную прямую переговоров по 24-летнему габонцу, сообщает Tutto Atalanta.

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Сейчас клубы не могут найти копромисну цену на Бупендза. Хатайспор просит за своего бомбардира 12 млн евро, а итальянцы предлагают только 8 млн. Зимой нападающего активно сватали в Динамо, однако киевлянам не удалось согласовать трансфер.

Добавим, что именно Бупендза выиграл гонку бомбардиров в прошлом сезоне турецкой Суперлиги. Звезда Хатайспора провел 36 матчей и отметился 22 голами.

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