"Бывало, что на хлеб собирали", – Пятов рассказал о детстве без роскоши

Голкипер Шахтера Андрей Пятов признался, что детские годы в Кропивницком закалили его.

"Отец работал дальнобойщиком. Мать – на заводе, заместителем главного бухгалтера. Роскоши не было.

Пятов объяснил, почему до сих пор не перешел в европейский клуб

Мы жили знаете как? Отец возвращался с какой-то поездки – мог привезти, например, Пепси-колу, которой у нас не было. А бывало и такое, что собирали на хлеб. Всякое в жизни случалось. Не шиковали, но родители старались, чтобы я ни в чем не испытывал нужды. Очень благодарен им за это. Я люблю своих родителей. Мы прошли все трудности вместе", – поделился Пятов в интервью Футбол 24.

Напомним, до блестящей карьеры в Шахтере опытный голкипер выступал за Ворсклу.

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