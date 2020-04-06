toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

"Бывало, что на хлеб собирали", – Пятов рассказал о детстве без роскоши

17:34 21 Читати українською
"Бывало, что на хлеб собирали", – Пятов рассказал о детстве без роскоши
Андрей Пятов с дочерьми / Фото из открытых источников

Голкипер Шахтера Андрей Пятов признался, что детские годы в Кропивницком закалили его.

"Отец работал дальнобойщиком. Мать – на заводе, заместителем главного бухгалтера. Роскоши не было.

Пятов объяснил, почему до сих пор не перешел в европейский клуб

Мы жили знаете как? Отец возвращался с какой-то поездки – мог привезти, например, Пепси-колу, которой у нас не было. А бывало и такое, что собирали на хлеб. Всякое в жизни случалось. Не шиковали, но родители старались, чтобы я ни в чем не испытывал нужды. Очень благодарен им за это. Я люблю своих родителей. Мы прошли все трудности вместе", – поделился Пятов в интервью Футбол 24.

Напомним, до блестящей карьеры в Шахтере опытный голкипер выступал за Ворсклу.

"Пропустив від Італії – і тут почалося": Андрій Пятов – про Динамо, сімейну драму, хрещеного батька і "пора закінчувати"

Источник: Футбол 24
blog_ava
"Была большая паника": Морозюк рассказал, при каких условиях его жена заразилась коронавирусом
09:11
462
Теги
Андрей Пятов Андрей Пятов Шахтер Шахтер
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
4
мин
Эвертон
22:00
Лестер Сити
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук