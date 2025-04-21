– Вы недавно стали папой. Насколько это изменило вашу жизнь? Какие ощущения?

– Ощущения только положительные. Когда только это произошло, конечно, немного мандраж, как перед первой игрой за Динамо. Но я могу по себе сказать: лучших чувств пока я за свою жизнь не испытывал, чем рождение ребенка.

Суркис воспитывает еще одного ценителя футбола – Дочь босса Динамо показала милое видео с самым младшим членом семьи

– Это вдохновляет на то, чтобы играть лучше?

– Это на все вдохновляет, не только на игру в футбол, чтобы ты больше работал. Я просыпаюсь с утра – просто кайф. Тебе хочется прибежать, посмотреть, что оно там дышит, что все с ним хорошо. Просто кайф.

– Как получается дедушке проводить время с внуком?

– Иногда бывают недоразумения. Конечно, возраст, статус. Я должен отойти немного, уступить дедушке. Но так в целом, когда вместе проводим время, то и всем интересно, и все счастливы. Еще раз могу сказать спасибо своей жене, что она подарила мне – я не знаю, это сейчас смысл всей моей жизни просто.

– Всей семьей на футбол выбирались уже?

– Ребенку 4 месяца, мы стараемся пока в места, где много людей, не вывозить его. Но, думаю, в будущем с дедушкой он будет пересматривать каждый футбол динамовцев, – сказал Биловар в эфире YouTube-канала Футбол 360.

Напомним, ребенок родился в декабре 2024 года. Дочь Игоря Михайловича – Яна Суркис – подарила жизнь мальчику в свой день рождения.

Динамо в непростом матче разгромило Оболонь – шедевр Ярмоленко помог сохранить чемпионский гандикап