"Жозе Моуринью учит меня быть "монстром". Он считает меня "слишком хорошим парнем" и уверен, что я обязан стать более агрессивным, злым.

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На поле не нужно быть хорошим и добрым, нужно демонстрировать характер и силу. Недостаточно просто обыгрывать защитников, нужно бороться с ними, внушать им страх. Я пользуюсь этими советами и чувствую прогресс как нападающий.

Еще одним большим плюсом от переезда в Италию стало обретение опыта совсем другого игрового стиля, который обязательно обогатит меня и позволит претендовать на место в заявке сборной Англии на Кубке мира", – признался форвард в комментарии Sky Sports.

К слову, в этом сезоне Тамми Абрахам провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей.

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