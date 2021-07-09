Защитник сборной Украины Сергей Кривцов верит, что опыт "сине-желтых", полученный на Евро-2020, поможет им попасть на мировое первенство.

"Как говорится, быстро начали – одно место стерли. После ничьей с Францией у нас было два провальных матча.

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Но это только начало квалификации, впереди много игр. Мы уже почувствовали вкус таких крупных футбольных форумов, хочется сыграть и на чемпионате мира", – сказал Кривцов в интервью Tribuna.

Напомним, сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы, однако в четвертьфинале уступила сборной Англии со счетом 0:4 и прекратила участие в турнире.

После первых трех матчей отбора на ЧМ-2022 в Катаре "сине-желтые" занимают второе место группы D, набрав три очка. Подопечные Шевченко все три матча свели вничью (с Францией, Финляндией и Казахстаном) и отстают от первого места на 4 пункта.

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