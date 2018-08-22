Бышовец: Динамо может рассчитывать на ничью в матче с Аяксом

Экс-наставник Динамо Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между Аяксом и Динамо.

"Сегодня Аякс не производит впечатление команды, у которой есть лидеры, которые могли бы влиять на компактность игры, целостность структуры.

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В этом плане, мне кажется, сегодня Динамо Киев в праве рассчитывать на ничейный результат. Все-таки киевляне очень хорошо обороняются. Такой фактор, связанный с компактностью, он будет главным критерием", – рассказал Бышовец bookmaker-ratings.

Напомним, матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов Аякс – Динамо состоится сегодня, 22 августа, начало в 22:00.

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