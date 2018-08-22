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Бышовец: Динамо может рассчитывать на ничью в матче с Аяксом

10:46 47 Читати українською
Бышовец: Динамо может рассчитывать на ничью в матче с Аяксом
Анатолий Бышовец / Соцсети

Экс-наставник Динамо Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между Аяксом и Динамо.

"Сегодня Аякс не производит впечатление команды, у которой есть лидеры, которые могли бы влиять на компактность игры, целостность структуры.

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В этом плане, мне кажется, сегодня Динамо Киев в праве рассчитывать на ничейный результат. Все-таки киевляне очень хорошо обороняются. Такой фактор, связанный с компактностью, он будет главным критерием", – рассказал Бышовец bookmaker-ratings.

Напомним, матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов Аякс – Динамо состоится сегодня, 22 августа, начало в 22:00.

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Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, первые матчи

Аякс - Динамо Киев: Среда 22 августа 2018

Аякс
до матча
9
час
:
49
мин
Динамо Киев
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Лига чемпионов Динамо Киев Динамо Киев Анатолий Бышовец Аякс - Динамо Киев
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час
:
49
мин
Аякс
22:00
Динамо Киев
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