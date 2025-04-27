– Мы возвращаемся в Польшу. К сожалению, тот вариант, который мы хотели бы выбрать, наш северный сосед пока что отобрал. Мы хотим играть дома, в Киеве. Думаю, коллеги из Шахтера так же хотели бы играть дома. Поэтому мы подошли достаточно прагматично к этому вопросу.

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Во-первых, это логистика. Во-вторых, настолько тепло нас приняли в Люблине, честно говоря, в какой-то момент было впечатление, что мы дома и никуда не ехали. Мэрия, стадион, домашний клуб Мотор. Поэтому мы посоветовались и выбрали именно Люблин. Очень уютный стадион, который нам очень нравится. К тому же мы помним, что туда при приезжает достаточно много украинцев из Варшавы, из Кракова, из Жешува. Там нам легче собирать украинские трибуны, что для нас очень важно.

– Когда наша сборная и клубы играют в Польше, почти всегда поднимается вопрос газона на тамошних стадионах. Как вы оцените состояние газона на Арене Люблин?

– Наша служба агрономов сказала, что он нам подходит. Да, надо сделать некоторые изменения, что-то добавить, и мы это сделаем. Но вопрос газона не является критическим, – сказал Радуцкий в эфире программы Матч-Центр на УПЛ ТВ.

Напомним, в этом сезоне киевское Динамо проводило номинально домашние матчи ЛЕ в Гамбурге (Германия). Сейчас киевляне возглавляют турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги имея в своем активе 63 набранных балла.

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