"Когда выводишь команду с капитанской повязкой на матч с Шахтером – ответственность, наверное, вдвое больше. Я живу на базе в одном номере с Сидорчуком, и он подсказывал мне относительно определенных моментов, поэтому я чувствовал себя более-менее комфортно.

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Нам особенно некуда было спешить. Впереди у нас четыре игры, поэтому время шло в нашу пользу. Сопернику нужно было преодолевать нашу оборону, это им не удалось. Мы хорошо сыграли как в защите, так и в нападении, во втором тайме имели моменты, но не удалось забить. Хорошо, что и одного мяча хватило для победы.

Относительно праздничного настроения в раздевалке... Независимо от количества очков и турнирного положения, когда побеждаешь Шахтер – это вдвойне приятно. Причем, независимо от того, в рамках какого турнира проходит матч, даже если он неофициальный.

Президент особо ничего не сказал – просто улыбался, каждого поблагодарил и видно было, что он доволен. Главный же тренер поблагодарил за то, что мы выполнили на поле то, что он требовал, на все 100 процентов", – цитирует Буяльского официальный сайт Динамо.

Напомним, в центральном матче 22-го тура чемпионата Украины Динамо победило Шахтер 1:0 и, оторвавшись от "горняков" уже на 10 очков, практически гарантировало себе золотые медали УПЛ.

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