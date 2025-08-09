Защитник Динамо Александр Караваев высказался о разгроме Руха (5:1) во втором туре УПЛ и рассказал о своих ожиданиях от поединка квалификации ЛЧ против Пафоса.

– С трибун казалось, что Динамо легко забивало некоторые мячи. Так ли на самом деле было на поле?

– Мое видение, что было тяжело: поле было вязкое, мягкое, ноги быстро уставали. Но было заметно, что тяжело было как нам, так и сопернику. Когда мы забили гол, стало легче, и перед вторым таймом тренерский штаб сказал нам, что если мы немного прибавим в скорости принятия решений и скорости нашего движения, то мы еще забьем. Так получилось, что мы забили на первых минутах второго тайма, и это очень ударило по сопернику. Дальше у нас пошел момент за моментом и голы.

– Сегодня забивали даже защитники. Как их приветствовали?

– Словами поддержки. Они молодцы. Каждый делает свое дело, и если защитник еще и забивает при этом, то молодец.

– В контексте второго матча с Пафосом эта игра важна в психологическом плане?

– Конечно, это победный путь. Когда ты побеждаешь, ты с другим настроением выходишь на поле в следующих матчах. Поэтому мы едем за победой! – сказал Караваев для пресс-службы Динамо.

Напомним, в первой игре с Пафосом, состоявшейся 5 августа, Динамо потерпело минимальное поражение – 0:1. Ответный матч пройдет 12 августа на Кипре, начало встречи – в 20:00.

