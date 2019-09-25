"Было страшно переходить в Динамо", – Верпаковскис вспомнил свой трансфер в киевский клуб

Бывший игрок Динамо Марис Верпаковскис в эфире FootballHub рассказал, почему решился подписать контракт с киевлянами. Латвиец выступал за "бело-синих" с 2003-го по 2011 год.

"У меня было еще несколько предложений, но для меня Динамо Киев – большой клуб. Плюс преимуществом было то, что знал русский и, что будет легче адаптироваться. Я думаю, повезло во многом.

Цыганык назвал три шокирующие варианты для Реброва, если он вернется в Украину

Сначала было очень трудно, первые два-три месяца были очень большие нагрузки, конкуренция за место в составе. Возможно, то, что народ ближе и язык я понимал, помогло.

Было страшно. В голове мысли: а что я здесь буду делать? Я из Риги, Лиепаи – маленького города. А там собраны лучшие футболисты не только Украины, но и всей Европы, Южной Америки. Как с ними конкурировать? Не раз задавал этот вопрос в разговорах с отцом, агентом. Потом решили, если не попробую, то так и не узнаю. Поэтому лучше попробовать", – сказал Верпаковскис.

"Динамо – прорвало!": чому травма Бурди – некритична, Шахтар – у зоні ризику, а Скрипнику бракує фарту