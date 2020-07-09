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"Было страшно – думал, что до меня не дойдет очередь": Шабанов – о своем пенальти, который принес Динамо Кубок Украины

10:06 - Читати українською
"Было страшно – думал, что до меня не дойдет очередь": Шабанов – о своем пенальти, который принес Динамо Кубок Украины
Артем Шабанов / ФК Динамо

Автор решающего пенальти поделился эмоциями от победы в Кубке Украины, которая стала для защитника Динамо первой в карьере.

28’ Беньямин Вербич
 
Руслан Степанюк 11’
11’ Руслан Степанюк
28’ Беньямин Вербич

Напомним, именно удар Шабанова принес Динамо Кубок Украины. Защитник киевлян удачно исполнил 11-метровый после промаха Владимира Баенко, который пробил мимо ворот. Как следствие, Динамо выиграло свой 12-й Кубок Украины и сравнялось с Шахтером по количеству трофеев в период независимой Украины.

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"Эмоции только положительные. Первый раз выиграл Кубок, переполняет счастье. Мой удар с пенальти? Там все били по девятках. Когда подходил, было страшно. Забил и хорошо. Думал, что, может, до меня не дойдет очередь, но пришлось идти бить. Очень волновался. Сначала хотел бить на силу, но в момент удара передумал. Решил бить в угол, закрыл глаза и забил.

На удивление, все хорошо исполняли пенальти. Сезон неудачный, но выиграли трофей. Может, это даст нам уверенность и дальше будет лучше. Все победы и трофеи дают положительный толчок", – рассказал Шабанов в эфире телеканала "Футбол 1".

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