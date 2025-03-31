"Человек отказался ехать в сборную U-20. По моей информации, есть два мотива. Первый – я уже перерос уровень этой сборной и зовите меня как минимум в U-21. Я слышал, что был разговор Степанова и Унаи Мельгосы, который якобы пообещал привлекать его уже в молодежку. 17-летнего пацана в U-21. И тут в офис Байера приходит вызов в U-20.

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Насколько я понимаю, ответ Степанова был такой – в U-19 и 20 я не поеду, вызывайте меня минимум в U-21. И вообще в U-19 и 20 тренеры Михайленко и Езерский меня не устраивают, мне не нравится. То есть 17-летний человек выбирает, к какому тренеру ему ехать. Немного нонсенс", – рассказал Бурбас на своем YouTube-канале BurBuzz.

"Я слышал немножечко другую историю. Слышал, что раньше где-то там в раздевалке было рукоприкладство. Не знаю, кто там дергал Степанова, Михайленко или Езерский. Не знаю, возможно, он где-то неправильно себя вел, и кто-то из тренеров отвел его в сторону, потянул и жестко сказал: "Ты что?"

Степанову не понравилось, и он сказал, что к этим тренерам больше не приедет. Ни к Михайленко, ни к Езерскому. Если такое происходит, то в юношеских сборных нездоровая атмосфера. Если он отказался, то дыма без огня не бывает", – озвучил свою версию Крамар.

Такой кадрово слабой сборной Украины не было еще никогда