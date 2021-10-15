Главный тренер Баварии U-19 Дэнни Галм после поражения от Динамо в Юношеской лиге УЕФА (0:4) нашел контакты наставника киевлян Игоря Костюка и отправил ему сообщение.

"Можем дословно прочитать его сообщение: "Привет, Игорь! Поздравляю с победой над моей командой на прошлой неделе! У вас отличная команда, было приятно видеть, как играют ваши ребята! Удачи в будущем! С наилучшими пожеланиями, Дэнни Галм, тренер Баварии U-19 Мюнхен".

Бавария U-19 – Динамо U-19 – 0:4 – видео голов и обзор матча

Знаете, о чем это говорит? Люди, которые проиграли, с уважением относятся к сопернику и действительно признают, что на сегодняшний день мы сыграли лучше, чем они. Лучше подготовились и выполнили то, о чем договаривались.

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Он признает это, и подобное достойно уважения. Он позвонил, поздравил, принял это поражения и сказал, что они будут двигаться дальше. И что теперь мы встретимся с ними в Киеве", – рассказал Костюк в программе "Бомбардир".

Напомним, Бавария в рамках поединка 2-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА потерпела сокрушительное поражение от сверстников из Динамо – киевляне забили "Ротэн" четыре сухих мяча.

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