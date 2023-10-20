"Было предложение, но отказался": Кучер признался, чем занимается после ухода из СК Днепр-1
Экс-коуч днепрян Александр Кучер пока не спешит возвращаться к тренерской работе.
"Сейчас я дома, было предложение, но отказался. Нахожусь в творческом отпуске с семьей. Смотрим футбол, читаем, разбираемся.
Селезнев заменит тренера сборной Украины на одной из ключевых должностей в СК Днепр-1
Возможно, если удастся, съездим на стажировку, есть определенные варианты. Понятное дело, в нашей ситуации это непросто, но если будет возможность, постараемся съездить", – цитирует Кучера Інформатор.
Напомним, Кучер в прошлом сезоне впервые в истории завоевал с СК Днепр-1 серебряные медали, однако провалил старт нынешнего первенства и 20 августа подал в отставку.
Обпікся на Динамо, вичерпався в СК Дніпро-1: де випливе Євген Красніков?