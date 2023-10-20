Экс-коуч днепрян Александр Кучер пока не спешит возвращаться к тренерской работе.

"Сейчас я дома, было предложение, но отказался. Нахожусь в творческом отпуске с семьей. Смотрим футбол, читаем, разбираемся.

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Возможно, если удастся, съездим на стажировку, есть определенные варианты. Понятное дело, в нашей ситуации это непросто, но если будет возможность, постараемся съездить", – цитирует Кучера Інформатор.

Напомним, Кучер в прошлом сезоне впервые в истории завоевал с СК Днепр-1 серебряные медали, однако провалил старт нынешнего первенства и 20 августа подал в отставку.

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