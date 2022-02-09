"Был небольшой ушиб. Было подозрение на трещину, но все обошлось. Это выбило меня на неделю, но работал по программе беговой работы. Держал себя в тонусе, все нормально", – сказал Дубинчак для ПРОФУТБОЛ Digital.

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Владислав зимой вернулся в Киев из СК Днепр-1, где выступал на правах аренды. Потребность в левом защитнике возникла у Луческу после ухода Виталия Миколенко в Эвертон.

В нынешнем сезоне Дубинчак провел 18 матчей, в которых отличился четырьмя ассистами.

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