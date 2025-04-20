“После того, как ракета повредила отель Бристоль, сейчас живу на базе Черноморца. Впервые в жизни я пережил такой ужас. Было по-настоящему страшно.

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В целом, в Одессе чувствую себя нормально. Иногда ситуация сумасшедшая: ракеты, дроны – вы сами все это знаете. Но Одесса – красивый город, здесь приятно быть. И я просто хочу, чтобы эта война закончилась.

Не хотел покинуть страну? Люди живут в Украине, ходят на работу, играют в футбол. Играть в футбол в Украине – один из способов показать свою любовь и поддержку местным жителям. Мы остаемся с ними и поддерживаем в такие трудные времена", – сказал Аниагбосо в интервью Украинскому футболу.

Напомним, 31 января РФ нанесла удар по историческому центру Одессы. Вследствие обстрела был поврежден отель Бристоль, в котором находился вратарь Черноморца. В нынешнем сезоне нигерийский голкипер провел четыре поединка за клуб, в которых пропустил два гола.

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