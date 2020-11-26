Наставник Шахтера Луиш Каштру признал, что сиденье на трибунах во время матча против Боруссии М (0:4) было для него просто невыносимым.

"Мы сейчас переживаем сложный момент в Лиге чемпионов. Мы это понимаем, очень сложная группа с Интером, Реалом и Боруссией. В каждой игре мы пытаемся достичь наилучшего результата, в лучшем случае – победы. Осознаем, что остались без многих игроков из-за травм и коронавируса . но потом в игре это не учитывается, там нужен результат. Он был тяжелым для нас, нужно продолжать реагировать. Сезон дается очень сложно, но мы постараемся решить эти проблемы.

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Что я чувствовал, сидя на трибунах (Каштру отбывал дисквалификацию – прим. Футбол 24)? Было ощущение импотенции. Ты не можешь никак вмешаться в игру и помочь. Это в первый раз происходит со мной, что я не с коллективом. Тем более, в таком сложном и важном матче. Там сверху еще лучше ракурс и перспектива, чем снизу. Когда ты смотришь оттуда и не можешь помочь, это сложно для тренера", – заявил Каштру в комментарии ТК "Футбол".

Заметим, Шахтер после 4-х туров Лиги чемпионов набрал лишь четыре пункта. Уже 1 декабря "горняки" сыграют с Реалом дома, а 9-го – с Интером на выезде.

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