– Состояние уже улучшилось – отек уменьшился и теперь такой же, как и до операции, но врачи говорят, что это хорошо. Я уже немного могу двигать ногой, и это понемногу придает уверенности. Очень приятно что президент Металлиста 1925 Богдан Бойко, спортивный директор Николай Шамардин сопровождали меня в Мюнхен, а руководитель департамента спортивной медицины клуба Иван Попов присутствовал на операции и сейчас также находится со мной.

– Что сказали врачи – насколько все было сложно?

– Сказали, что нога может еще болеть, но сама операция прошла хорошо. Насколько она была сложной – трудно сказать, я в этом не очень разбираюсь. Главное, что все удалось, и теперь все зависит от времени и реабилитации.

– Вспомни момент травмы. Что ты почувствовал в первые минуты?

– Я сразу понял, что все серьезно. Было ощущение сильного хруста в ноге и острая боль. Я даже не мог пошевелить ногой или самостоятельно подняться. Уже тогда понял, что это что-то тяжелое ... Хотя, насколько именно – еще не знал.

– Насколько морально сложно принять эту паузу, особенно учитывая хороший старт сезона?

– Морально тяжело будет позже. Первые дни уже как-то принял все – понял, что надо идти вперед, иначе нельзя. Но когда пройдет месяц, второй, третий, когда начну реально скучать по полю – вот тогда будет непросто. Но я настраиваюсь только на лучшее и верю, что вернусь сильнее.

– Что уже известно о первых этапах восстановления?

– Первый месяц – на костылях, на ногу пока становиться нельзя. Потом постепенно начну нагружать, но все еще с опорой. Дальше уже будем смотреть по ходу восстановления. У нас в клубе есть специалисты, которые все правильно спланируют и организуют.

– Как настраиваешь себя на реабилитацию?

– Я настроен максимально серьезно. У меня нет другого выбора – нужно принять ситуацию и сделать все, что в моих силах, чтобы как можно быстрее вернуться. Хочу вернуться не просто здоровым, а еще лучшим, чем был, – рассказал Гаджиев в интервью пресс-службе Металлиста 1925.

Напомним, Рамик получил травму в матче с Шахтером в пятом туре УПЛ. Вингера прооперировали в Германии.

