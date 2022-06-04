Защитник "сине-желтых" Илья Забарный прокомментировал победу над шотландцами (3:1) и рассказал о подготовке к решающей дуэли с Уэльсом.

"Было очень тяжело выходить на поле, скажу честно. Выходили для нашей страны, для наших ребят, хотели подарить только победу.

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У нас достаточно времени, чтобы восстановиться. 4 дня между матчами, это очень хорошо. Думаю, все смогут отдохнуть, выйдут на 100% готовы.

Прежде всего, я думаю только о победе в матче. Не смотрю вперед, не знаю, что будет дальше. Хочу, чтобы в моей стране закончилась война. Большинство мыслей об этом", – сказал Забарный в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, финальное сражение за поездку на чемпионат мира в Катаре состоится 5 июня – в воскресенье "сине-желтые" сойдутся в "матче жизни" с Уэльсом. Начало встречи в 19:00.

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