"Легко ли было уходить из Шахтера? Нет, это очень тяжело. Я ушел в аренду на 6 месяцев. Если бы я не получил травму, то бы вернулся в Шахтер – это сто процентов. Я порвал крестообразные связки, а Генк за 6 месяцев убедился, что я могу прогрессировать, что я уровня этого клуба. Они со мной подписали еще одну аренду на 1 год, из которого я не играл 8 месяцев.

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Поэтому то, что сделал Генк – это было очень сильно с их стороны. И опция выкупа, очень много было разговоров, но они договорились – клубы между собой, и Вадим Шаблий помогал в этом процессе, чтобы прописали этот пункт и была опция выкупа", – рассказал Малиновский в интервью YouTube-канала Київський торт.

Напомним, украинец перебрался из Генка в Аталанту за 13,5 миллиона евро в 2019-м. В Бельгии Малиновский поиграл три года и стал чемпионом страны. Хавбек является воспитанником Шахтера, но за первую команду не сыграл ни одного матча.

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