"Было неприятно прощаться с ван Леувеном": хавбек Шахтера вдруг встал на защиту бывшего тренера
Полузащитник Шахтера Егор Назарина не хочет вешать всех собак на предыдущего наставника Патрика ван Леувена.
– Накануне Шахтер попрощался с Патриком ван Леувеном, лично тебе удалось поиграть под его руководством в обоих украинских коллективах. Как воспринял данную новость?
– Это футбольная жизнь, к сожалению. Тренеры меняются, футболисты остаются. Я надеюсь, что это будет положительное решение для Шахтера, прежде всего. С Патриком я знаком еще с Зари. Могу сказать, что было неприятно прощаться, но это такая футбольная жизнь.
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– Сейчас исполняющим обязанности главного тренера является Дарио Срна. Прежде всего, хочется узнать, какие нововведения появились в команде?
– Я бы сказал так, как вы уже видели в соцсетях, он дал нам больше свободы. Как на футбольном поле, так и за его пределами, что я считаю очень важным. Это одно из новшеств. Изменился также тренировочный процесс, подход, и я надеюсь, что это окажет положительное влияние на результаты команды и вообще на нас.
– Как тебе работать под его руководством?
– Мы работаем всего 5 дней (интервью записывалось 23 октября, – прим. Спорт 24). Чувствуется, что изменилась атмосфера в команде, стала более положительной. Еще раз повторюсь, я считаю, что это очень важно для дальнейшего успеха, – объяснил Назарина в интервью Спорт 24.