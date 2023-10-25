– Накануне Шахтер попрощался с Патриком ван Леувеном, лично тебе удалось поиграть под его руководством в обоих украинских коллективах. Как воспринял данную новость?

– Это футбольная жизнь, к сожалению. Тренеры меняются, футболисты остаются. Я надеюсь, что это будет положительное решение для Шахтера, прежде всего. С Патриком я знаком еще с Зари. Могу сказать, что было неприятно прощаться, но это такая футбольная жизнь.

"За 15 минут теории мы поняли больше, чем за три месяца тренировок до того": Судаков жестко прошелся по ван Леувену

– Сейчас исполняющим обязанности главного тренера является Дарио Срна. Прежде всего, хочется узнать, какие нововведения появились в команде?

– Я бы сказал так, как вы уже видели в соцсетях, он дал нам больше свободы. Как на футбольном поле, так и за его пределами, что я считаю очень важным. Это одно из новшеств. Изменился также тренировочный процесс, подход, и я надеюсь, что это окажет положительное влияние на результаты команды и вообще на нас.

– Как тебе работать под его руководством?

– Мы работаем всего 5 дней (интервью записывалось 23 октября, – прим. Спорт 24). Чувствуется, что изменилась атмосфера в команде, стала более положительной. Еще раз повторюсь, я считаю, что это очень важно для дальнейшего успеха, – объяснил Назарина в интервью Спорт 24.

Барселона – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов