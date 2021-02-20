Соперник Динамо в 1/16 финала Лиги Европы на своей странице в социальной сети Твиттер опубликовал короткое видео, посвященное выездному матчу бельгийцев в Киеве.

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"Брандон Мехеле забил важный для Брюгге гол на выезде. Он признает, что было холодно, но футболисты Брюгге выдержали и добыли важный результат ради всех тех, кто остался в Бельгии и не смог приехать на матч", – говорится в подписи к ролику.

Напомним, в первом поединке в Киеве Динамо расписало боевую ничью с бельгийцами: на гол Буяльского во втором тайме точным выстрелом через 5 минут ответил Брандон Мехеле. Ответный матч состоится через неделю, 25 февраля, в 22:00.

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