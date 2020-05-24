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"Было джентльменское соглашение с Суркисом": Шовковский – о решении завершить карьеру

09:18 130 Читати українською
"Было джентльменское соглашение с Суркисом": Шовковский – о решении завершить карьеру
Суркис и Шовковский / Сайт Динамо

Легенда Динамо Александр Шовковский признался, почему был вынужден вешать бутсы на гвоздь в 2016 году.

"Было очень трудно после того, как возвращался из отпуска и нужно снова набирать форму. У меня начинали возникать проблемы с мышцами, и отбывать номер в таком случае – не выход. Была договоренность с Игорем Михайловичем, что я играю, пока могу .

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Это было джентльменское соглашение, поэтому каждый год я продолжал свой контракт еще на год до того момента, пока не почувствовал, что не могу поддерживать тот уровень, на котором был раньше", – сказал Шовковский в эфире Instagram УАФ.

Напомним, голкипер за 19 лет игровой карьеры успел провести более 400 матчей в свитере Динамо.

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Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис Александр Шовковский Александр Шовковский
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