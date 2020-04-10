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"Было бы замечательно, если бы они не дали титул Ливерпулю": экс-защитник МЮ позлорадствовал над главным соперником

12:15 8 Читати українською
"Было бы замечательно, если бы они не дали титул Ливерпулю": экс-защитник МЮ позлорадствовал над главным соперником
Рафаэль (справа) против Ливерпуля / Liverpool Echo

Бывший защитник английского Манчестер Юнайтед Рафаэль, ныне защищающий цвета французского Лиона, поделился мыслями о ситуации в Премьер-лиге.

"Они ведут дискуссию об отмене сезона. Для Ливерпуля это будет трудно, но для нас (фанатов Юнайтед – прим.) это прекрасно", – признался бразилец в чате официального сайта МЮ.

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Отметим, что английская Премьер-лига до сих пор не определилась со схемой возобновления сезона 2019/20. Одним из вариантов является досрочное завершение кампании и объявления Ливерпуля чемпионом. Правда, существует возможность, что сезон будет вообще аннулирован.

К слову, Рафаэль выступал за Манчестер Юнайтед в 2008-2015 гг. и завоевал с манкунианцами 3 чемпионских титула.

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Ливерпуль Ливерпуль Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия
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