Клубное ТВ Реала наезжает на судей после матча с Реал Сосьедадом (2:1) в четвертом туре Ла Лиги.

Реал одержал победу над Реал Сосьедадом 2:1, играя с 32 минуты в меньшинстве. Дин Хёйсен сорвал контратаку соперника, сбив у центра поля Микеля Оярсабаля, и получил прямую красную карточку. Главным арбитром встречи был Хесус Хиль Мансано, за VAR отвечал Хорхе Фигероа Васкес.

Алонсо раскритиковал судейство в матче Реала – тренер мадридцев требовал объяснений у арбитра

"Это позор для соревнования. Было бы справедливо запретить этим лицам судить матчи Реала. Их даже нельзя назвать судьями: они не обеспечивают справедливость, они делают что-то другое", – цитирует ведущего клубного ТВ Larazon.

Напомним, что Реал имеет 12 баллов после четырех туров Ла Лиги и единолично возглавляет турнирную таблицу.

Реал благодаря перфомансу Мбаппе удержал победу над Сосьедадом – удаление экс-партнера Забарного, фиаско Винисиуса