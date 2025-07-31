– После первого поединка появилась информация, что перед игрой ты и еще несколько бразильцев общались с Неймаром. Мы знаем, что для вас этот игрок является кумиром, поэтому можешь ли ты рассказать, о чем вы разговаривали и какой была реакция, когда узнал об этом звонке?

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– К сожалению, это не так. Конечно, мне было бы приятно получить такой звонок от Неймара, но это были лишь слухи. Я действительно рад своей личной игре и важному выступлению команды в прошлом матче и очень надеюсь, что мы сможем продолжить в таком же духе завтра.

– После матча ты сказал, что планировал забить три гола, но отметился дублем, и теперь должен забить Бешикташу еще. Завтра ждем один гол или все же хочешь сделать хет-трик?

– Да, я говорил с тренером об этом. Конечно, мы бы хотели, чтобы я забивал больше, – не два и даже не три гола. В любом случае постараюсь выкладываться по максимуму, забивать как можно больше – один, два, три или даже больше голов, – цитирует Кевина официальный сайт Шахтера.

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