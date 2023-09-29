"Было бы неплохо забить первый гол именно им": Рамос признался, в воротах какой команды хочет отличиться
Защитник Севильи Серхио Рамос поделился мнением относительно матча против Барселоны в восьмом туре Ла Лиги.
"Есть дополнительная мотивация, потому что это как встреча Лиги чемпионов. Барселона является фаворитом в любом случае, и в Ла Лиге, и в еврокубках, а это значит, что победа над ними должна дать нам эмоциональный бонус.
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Мы постараемся выиграть, даже если это выездная встреча. У них есть вертикальность, они быстрые на фланге, и это будет хороший матч. Было бы неплохо забить свой первый гол после возвращения именно в ворота Барселоны", – цитирует защитника Onze Mondial.
Напомним, что Серхио Рамос недавно вернулся в Испанию, где выступает за Севилью. В пятницу, 30 сентября, защитник со своей командой сыграет против Барселоны.
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