"Есть дополнительная мотивация, потому что это как встреча Лиги чемпионов. Барселона является фаворитом в любом случае, и в Ла Лиге, и в еврокубках, а это значит, что победа над ними должна дать нам эмоциональный бонус.

Рамос стал жертвой ограбления – дети испанца находились в доме

Мы постараемся выиграть, даже если это выездная встреча. У них есть вертикальность, они быстрые на фланге, и это будет хороший матч. Было бы неплохо забить свой первый гол после возвращения именно в ворота Барселоны", – цитирует защитника Onze Mondial.

Напомним, что Серхио Рамос недавно вернулся в Испанию, где выступает за Севилью. В пятницу, 30 сентября, защитник со своей командой сыграет против Барселоны.

Арсенал вытащил счастливый билет, победитель еврокубка и французская сенсация: Лига чемпионов, представление группы В