"Мне кажется, он счастлив в Барселоне. Я действительно надеюсь, что Лео останется, потому что он помогает команде. Он до сих пор является лучшим игроком мира с отрывом.

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Играть с Месси – особые ощущения. Когда мне было 12 лет, он уже был лучшим игроком мира. Я ориентировался на него, а он такой скромный. Если бы мне пришлось выбирать между игрой с Месси или игрой с любым другим футболистом, то я в любом случае выбрал бы Месси. Было бы глупо сделать другой выбор. Это лучший игрок в истории", – цитирует де Йонга NU.

К слову, Барселона в сезоне 2020/21 завоевала только один титул – Кубок Испании. В активе Лионеля Месси 47 поединков во всех турнирах, а у Фрэнки де Йонга – 51.

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