"Когда забил Барселоне в первом матче, я ни о чем не думал. Мне было безразлично, что я забил Барселоне, хотя это был важный гол. На тот момент у меня было лишь одно желание – сравнять счет. Без сомнения, странно видеть, как такие молодые игроки Барселоны играют на таком уровне. Не только с точки зрения мастерства и техники, но и с психологической точки зрения игры за Барселону, особенно в возрасте 16 лет.

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Мы выходим на каждую игру с намерением победить и получить положительный результат, будь то матч чемпионата Украины или матч Лиги чемпионов против Барселоны. Конечно, мы понимаем силу этого соперника и насколько нам будет сложно, но мы сделаем все возможное, как всегда", – цитирует Судакова Sport.es.

Напомним, именно Георгий забил единственный гол Шахтера в матче с Барселоной (1:2). В общем, хавбек провел 12 матчей за "горняков" в этом сезоне, в которых отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

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