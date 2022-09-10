Президент Динамо Игорь Суркис признался, как прошел разговор с игроками команды, и ответил на слухи об отставке Мирчи Луческу.

"Были сказаны жесткие слова, и я пытался их успокоить. Во-первых, ряд травм, во-вторых, форсированно готовил команду Мистерр. Он и все мы мечтали попасть в Лигу чемпионов, но не получилось. Сейчас команда подсела, нужно выйти из этого и будет полный порядок.

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Абсолютно есть доверие к Луческу, он опытный тренер, и он выведет команду в ближайшее время из кризиса. Дай бог, что ближайшие игры будут удачные, хотя я, опять-таки, говорю – полкоманды травмированы, но если они будут удачные, то после перерыва на сборные все пойдет гораздо легче", – поделился Суркис в комментарии Профутбол Digital.

Напомним, у Динамо провальная серия в начале этого сезона – киевляне проиграли 5 подряд матчей во всех турнирах.

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