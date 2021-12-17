"Были разговоры (о возможном вызове в сборную Украины – прим.). Но я всегда чувствовал патриотизм к Ирану, я горд, что являюсь иранцем.

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Моя страна – в приоритете. Но да, разговоры были, это не скрыть", – заявил Шахаб в интервью подкасту Gol Bezan.

К слову, Захедитабар еще ни разу не играл в футболке сборной Ирана. В Украину он прибыл летом 2019-го и начал выступать за Олимпик. Заря выкупила форварда в феврале 2021 года.

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