"Были разговоры": Шахаб рассказал, что мог выступать за сборную Украины
09:23 - Читати українською
Форвард Зари Захедитабар Шахаб высказался о возможном принятии украинского гражданства.
"Были разговоры (о возможном вызове в сборную Украины – прим.). Но я всегда чувствовал патриотизм к Ирану, я горд, что являюсь иранцем.
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Моя страна – в приоритете. Но да, разговоры были, это не скрыть", – заявил Шахаб в интервью подкасту Gol Bezan.
К слову, Захедитабар еще ни разу не играл в футболке сборной Ирана. В Украину он прибыл летом 2019-го и начал выступать за Олимпик. Заря выкупила форварда в феврале 2021 года.
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