"Мои два гола до 8 минуты заметно прибавили Генту уверенности и раскованности на оставшееся время. Если не ошибаюсь, в последний раз дважды забивал в августе 2019 года в поединке с Эйпеном. Матч против Шарлеруа точно был одним из лучших для Гента в сезоне. У нас многое получалось в командных действиях, мы создавали моменты, в общем, контролировали игру и довели ее до логического завершения. Победа в последнем туре регулярки гарантирует нам продолжение борьбы за место в еврокубках. Да, есть еще одна лазейка, при которой нас устроит и ничья, но такой вариант не стоит воспринимать серьезно, поскольку там должны сложиться сразу несколько условий. На это рассчитывать мы не хотим.

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Нестабильность Гента – это вопрос всего сезона. Сначала у нас были большие планы, однако за короткий период в Генте сменилось три главных тренера, при этом у каждого была своя философия, своя структура игры. Плюс, в нашей команде появилось около 10-ти новых футболистов, которым нужно было время, чтобы освоиться. Возможно, это главные причины не совсем тех результатов, которых от нас ждали. Были разговоры о том, что я могу сменить прописку, но мы пообщались с наставником, он дал мне шанс, и я постарался им воспользоваться.

Возвращение в сборную Украины? Я прекрасно понимаю, что это будет непросто, но сейчас нужно делать все, что от меня зависит, а там как Бог даст", – резюмировал Безус в комментарии Команда№1.

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