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"Были приглашения от команд УПЛ, но Красников – мой второй отец": Фомин – о переходе в Металл

09:18 - Читати українською
"Были приглашения от команд УПЛ, но Красников – мой второй отец": Фомин – о переходе в Металл
Руслан Фомин / Фото из открытых источников

Новоиспеченный форвард харьковской команды Руслан Фомин рассказал, что побудило его перейти в команду Александра Кучера.

"Я подписал контракт с Металлом на один год. Прекрасно знаком с Евгением Красниковым, фактически с детства, он мой второй отец. Поэтому, когда поступило от него предложение перейти в Металл – сразу согласился. Хотя у меня были приглашения и от команд УПЛ, и от коллективов Первой лиги.

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Также знаком с главным тренером команды Александром Кучером, мы еще вместе играли. Харьков мой родной город, поэтому, можно сказать, я вернулся домой и принял решение остаться здесь. Команда с Александром Николаевичем будет играть в современный футбол. Задачи у Металла будут амбициозные. Знаю, что если за дело берется Евгений Алексеевич Красников, значит, все будет серьезно", – сказал Фомин в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, Металл был создан в начале июля – клуб успешно прошел аттестацию и будет выступать во Второй лиге чемпионата Украины. Ассистентами Кучера в команде стали Юрий Ушмаев, Александр Призетко, Андрей Дикань и Александр Рыкун.

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Теги
Первая лига Металл Александр Александр Кучер Руслан Руслан Фомин Вторая лига УПЛ Евгений Красников
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