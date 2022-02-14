Именитый тренер Мирон Маркевич рассказал, что у него были предложения от зарубежных клубов насчет сотрудничества.

"У меня были поверхностные переговоры, скорее на будущее. Возможно, летом будут определенные изменения в командах, тогда что-нибудь срастется. Однако никакой конкретики на данный момент нет.

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Были звонки из-за границы. Не хочу называть, с каких чемпионатов звонили по телефону. Повторюсь, что, возможно, летом будут какие-нибудь варианты. По крайней мере, агенты заинтересованы, мне звонят, предлагают. Если появится достойное предложение, с радостью еще поработаю. Если не будет – что поделаешь", – поделился Маркевич в комментарии Footboom.

За свою карьеру Мирон Богданович успел потренировать Торпедо (Луцк), Подолье, Кривбасс, Волынь, Карпаты (трижды), Металлург (Запорожье), Анжи, Металлист и Днепр.

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