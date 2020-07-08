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"Были непонятные моменты": Безус откровенно рассказал о своем отношении к СК Днепр-1

12:13 - Читати українською
"Были непонятные моменты": Безус откровенно рассказал о своем отношении к СК Днепр-1
Безус в Днепре / Фото из открытых источников

Экс-хавбек Днепра Роман Безус не скрывает свой скепсис относительно СК Днепр-1.

"СК Днепр-1 я не воспринимаю как продолжение Днепра. Это совсем другая команда, к которой я отношусь не очень положительно. Она для меня не создана "с чистого". Были непонятные моменты – как они начали играть сразу во Второй лиге и так далее.

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Но я общаюсь с их капитаном – Сергеем Кравченко. Слежу за некоторыми игроками, смотрю некоторые игры. Немного работал с их главным тренером, он мне импонировал. Сказать, что болею против них – этого нет. Но не скажу, что отношусь к этому нормально. Не хочу никого обманывать", – цитирует Безуса сайт телеканалов "Футбол".

Напомним, хавбек сборной Украины выступал за Днепр в 2015-2016 годах и выходил вместе с командой в финал Лиги Европы.

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Днепр Днепр СК Днепр-1 СК Днепр-1 Роман Роман Безус
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