"Были мысли отказаться от вызовов в сборную": Гусев – о непонятном игнорировании со стороны Фоменко

Легенда Динамо Олег Гусев вспомнил непростой завершающий этап карьеры в сборной Украины.

"Мне недавно сказали, что за все годы выступлений за национальную команду я провел 14 матчей на скамейке, не выходя на поле. Так вот, 12 из них приходятся на время работы Михаила Фоменко. Меня вызывают – я не играю. Меня снова вызывают – я снова на замену. И так два года.

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Я спрашивал у тренеров: "Нужен ли я?". Отвечали: "Да". Но опять не выпускали. Были мысли отказаться от вызовов в сборную – раз не выдерживаю конкуренцию. Однако близкие люди меня все время отговаривали. "Потерпи, – говорили, – осталось чуть к юбилею". Та сотня матчей за сборную так или иначе давила на меня. Все-таки хотелось взять этот рубеж, но, к сожалению, не сложилось.

Самый памятный, если так можно сказать, матч – домашний спарринг с Уэльсом. Там была сделана только одна замена, а можно было семь, и я не мог понять, почему так произошло. Думал, пойму, когда стану тренером. Все равно не понимаю, хотя я только начинающий. Можно было попробовать новую тактику, посмотреть на других футболистов, но тогда была версия, что Михаил Фоменко хотел проверить, смогут ли игроки выдержать 90 минут. Проверил – смогли. Победили со счетом 1: 0. Перед этим, кстати, обыграли Кипр, и там, в Одессе, я сыграл 45 минут. Это и был мой последний матч за сборную Украины...", – рассказал Гусев в комментарии Команда№1.

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