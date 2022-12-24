Международная федерация футбола опубликовала отчет по всем 64 поединкам на катарском чемпионате мира.

ФИФА опубликовала отчет , в котором говорится, что ни одного договорного матча на ЧМ-2022 не было. Об этом сообщила многосторонняя целевая группа, успешно завершившая свою работу 22 декабря.

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В рамках работы группа проанализировала отчеты о мониторинге легальных рынков ставок, провела расследование и наблюдение за местами проведения соревнований на предмет подозрительного поведения. Угрозы манипулирования результатом ни в одном из 64 матчей турнира обнаружены не были.

Катарский Мундиаль завершился феерическим противостоянием Аргентины и Франции – 3:3 в основное и дополнительное время и 4:2 по пенальти.

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