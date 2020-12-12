"На неделе я уже говорил, что футбол – это командная игра, и Поль является частью этой команды. Он очень сосредоточен на том, чтобы внести свой вклад.

Сульшер неоднозначно отреагировал на слухи об уходе Погба с Манчестер Юнайтед

У него есть голод и аппетит, чтобы играть, и он хочет играть. Он хочет тренироваться, и он тренируется. Были другие игроки, которые отказывались тренироваться и отказывались играть – их больше нет в команде, но Поль ни разу не делал этого.

Он просто сосредоточен на выступлении, когда у него есть шанс. Это хорошая черта Поля. У него есть качество и желание достичь успеха. Если коротко, то завтра он будет частью команды", – приводит слова Сульшер The Mirror.

Отметим, что Манчестер Юнайтед распродал целый ряд игроков с приходом Сульшера, среди них Лукаку, Санчес, Янг, Блинд и другие.

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