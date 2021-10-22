"У меня нет объяснений нашей игре после перерыва. Соперник одним удачным касанием забил гол, который решил судьбу поединка. У нас был сильный первый тайм, но финального штриха нам не хватило. Зато у соперника стопроцентная эффективность – один выстрел и один гол. Мы виноваты, вторую половину начали неуверенно.

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Вы видели решения судей, которые мы оспаривали. Особенно игра рукой последнего защитника. Но я не тот человек, который должен комментировать работу судьи. Были еще две ситуации со стопроцентными пенальти. Не знаю, почему их не свистели.

Мы – ЦСКА, и будем бороться до конца, хотя шансы упали. Мы сражаемся на многих фронтах. У меня нет объяснений, почему мы отдали инициативу во втором тайме. Будем анализировать. Мы очень хорошо понимаем нынешнюю реальность. Обсудим и примем правильные решения относительно всех матчей. Мы должны больше времени контролировать матч, чтобы атаковать", – цитирует Младенова Sportal.

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