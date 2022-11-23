"Эмоциональная составляющая обычно очень высока, а сейчас этого нет. Я не понял, то ли это из-за Италии (не прошла квалификацию – прим.), то ли из-за того, что они играют зимой. Не было подготовки, еще несколько дней назад футболисты играли в клубах.

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Камерун всегда был моей второй любимой командой. С чемпионата мира 1982 года. В 1990 году я полностью их поддерживал. Н'Коно, Милла, Омам-Бийик – они были для меня героями. Тот состав я знаю наизусть", – цитирует Буффона Italian Post со ссылкой на Radio Anch'io Sport.

Напомним, последний матч за сборную Италии Буффон провел в марте 2018 года. "Скуадра Адзурра" во второй раз подряд пропускает чемпионат мира, сенсационно не преодолев квалификацию.

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