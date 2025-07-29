"Были демократические выборы": Черноморец выбрал нового капитана – Ракицкий услышал вердикт
01:00 - Читати українською
Главный тренер Черноморца Александр Кучер рассказал о выборах капитана команды на новый сезон.
"Назначаю ли я капитана команды, или ребята сами проводят демократические выборы? Так, как в нашей стране. Тоже были демократические выборы. Каждый игрок заходил отдельно в конференц-зал, писал на листе трех своих капитанов, кто, по его мнению, достоин этого.
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Подсчитали голоса – и выбрали. У нас получилось так, что Ракицкий – капитан, Хобленко – вице-капитан, Ермаков и Габелок – тоже, они получили равное количество голосов", – отметил Кучер.
Напомним, что сезон 2025/26 "моряки" проведут в Первой лиге.
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