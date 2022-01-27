Полузащитник Реала Тони Кроос откровенно рассказал, как утолял сожаление после проигрыша в финале Лиги чемпионов против Челси, еще когда выступал за Баварию.

"После матча с Челси в 2012-м мы безумно напились. Мы были близки к тому состоянию, когда нужно вызывать скорую. Другого способа избавиться от боли не было.

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Я пил текилу, потому что мне нравился этот напиток. На следующий день мне было плохо. Тогда я и понял, что употребление алкоголя ни к чему хорошему не приводит.

С того момента я вообще не могу смотреть на текилу и совсем не употребляю алкоголь. Это было не так уж сложно, и я не скучаю по нему", – сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen , который он ведет с братом Феликсом.

Напомним, в финале самого престижного евротурнира 2012 года Челси одолел Баварию в серии послематчевых пенальти (4:3, основное время 1:1). В том матче за "ротен" играл украинский защитник Анатолий Тимощук.

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