"Мы контролировали игру, но соперник пытался отобрать мяч позади нас, и именно тогда все усложнилось. Должны продолжать бороться, потому что выложились на полную, и не на что жаловаться. Были ближе к победе, чем наши соперники.

Рюдигер швырнул в судью кубик льда во время финала Кубка с Барсой – звезда Реала рискует не сыграть до конца сезона

Я предпочел бы выпустить Мбаппе во втором тайме, когда темп немного снизился. Он не мог держаться на протяжении всей игры, поэтому и вышел на замену во втором тайме. У него было несколько очень хороших минут.

После перерыва старались больше прорваться из обороны. Когда Барселона немного ослабила давление, нам это удалось. Мы провели очень хороший второй тайм. Жаль, что не смогли поднять Кубок, но выполнили свою работу. Нет за что упрекать.

Поражение? Что-то пошло не так. Это мелочи, которые иногда дорого стоят. Надо отдыхать и продолжать бороться до конца. Я не хочу говорить о судье.

Красные карточки? В конце концов, я не знаю, что произошло. Рюдигер был фантастическим, и он держался так долго, как мог. Он приложил огромные усилия, но очень устал и не мог бегать", – цитирует Анчелотти Marca.

Напомним, Реал проиграл в финале Кубка Испании Барселоне со счетом 2:3.

Барселона выиграла Кубок Испании, переиграв Реал в драматичной битве с пятью голами